Семьям тобольских героев СВО вручили высшие награды

«С глубокой скорбью в сердце и огромной благодарностью мы вручили заслуженные награды семьям героев — ордена Мужества и медаль „За отвагу“. Это высшее признание подвига, который невозможно забыть», — сообщил он.

«Память о мужестве и самопожертвовании навсегда останется с нами, становясь нравственным ориентиром для всех нас. От всего сердца выражаю соболезнования семьям и близким. В это трудное время мы рядом, и вы можете рассчитывать на нашу помощь», — отметил в совем канале Вагин. Ранее награды от Владимира Путина получили пять жителей Тюмени.