Семьям тобольских героев СВО вручили высшие награды
Награды получили семьи погибших на передовой тоболяков
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Семьи погибших в зоне СВО тоболяков получили ордена Мужества и медаль «За отвагу». Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Петр Вагин.
«С глубокой скорбью в сердце и огромной благодарностью мы вручили заслуженные награды семьям героев — ордена Мужества и медаль „За отвагу“. Это высшее признание подвига, который невозможно забыть», — сообщил он.
Награды получили семьи нескольких героев:
- Азат Талипов;
- Закир Ташмухаметов;
- Максим Тукаев;
- Рустам Уразаев;
- Владимир Федоров;
- Александр Федотов;
- Виталий Шевелев;
- Дмитрий Серебренников
- Фархат Аитов;
- Игорь Букарин.
«Память о мужестве и самопожертвовании навсегда останется с нами, становясь нравственным ориентиром для всех нас. От всего сердца выражаю соболезнования семьям и близким. В это трудное время мы рядом, и вы можете рассчитывать на нашу помощь», — отметил в совем канале Вагин. Ранее награды от Владимира Путина получили пять жителей Тюмени.
