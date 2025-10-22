Логотип РИА URA.RU
Семьям тобольских героев СВО вручили высшие награды

В Тобольске семьям героев СВО вручили ордена Мужества
22 октября 2025 в 14:14
Награды получили семьи погибших на передовой тоболяков

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Семьи погибших в зоне СВО тоболяков получили ордена Мужества и медаль «За отвагу». Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Петр Вагин.

«С глубокой скорбью в сердце и огромной благодарностью мы вручили заслуженные награды семьям героев — ордена Мужества и медаль „За отвагу“. Это высшее признание подвига, который невозможно забыть», — сообщил он.

Награды получили семьи нескольких героев:

  • Азат Талипов;
  • Закир Ташмухаметов;
  • Максим Тукаев;
  • Рустам Уразаев;
  • Владимир Федоров;
  • Александр Федотов;
  • Виталий Шевелев;
  • Дмитрий Серебренников
  • Фархат Аитов;
  • Игорь Букарин.
«Память о мужестве и самопожертвовании навсегда останется с нами, становясь нравственным ориентиром для всех нас. От всего сердца выражаю соболезнования семьям и близким. В это трудное время мы рядом, и вы можете рассчитывать на нашу помощь», — отметил в совем канале Вагин. Ранее награды от Владимира Путина получили пять жителей Тюмени.

