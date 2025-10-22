Житель Тульской области помочился на памятник, ему грозит срок
Местному жителю грозит уголовное наказание
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Новомосковске Тульской области 30-летнего местного жителя обвинили в осквернении мемориального комплекса, посвященного участникам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области. Как уточнили в прокуратуре, пьяный мужчина публично справил нужду на противотанковую пушку, установленную в честь погибших защитников Отечества.
«В прокуратуре города Новомосковска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя г. Новомосковска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. 'б' ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение расположенных на территории Российской Федерации мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны)», — сообщили в ведомстве.
Ранее, в Амурской области женщина повредила памятник военнослужащим, погибшим в ходе СВО, попытавшись поджечь цветы и разбив светильники. Тогда полиция также возбудила дело по факту осквернения памятника, а власти пообещали привлечь виновных к ответственности. В феврале в Нижневартовске на местного жителя завели уголовное дело за вандализм, после того как тот повредил памятник «Защитникам Донбасса». Мужчина отломал кусок от скульптуры солдата поздним вечером, что попало на камеры видеонаблюдения.
