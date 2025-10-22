Логотип РИА URA.RU
Экоотель с коттеджами и банями загорелся в Красноярском крае

В Красноярском крае произошел пожар на территории базы отдыха «Апартель»
22 октября 2025 в 14:26
Площадь пожара на территории базы «Апартель» составила 900 квадратных метров

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Красноярском крае произошел крупный пожар на территории базы отдыха «Апартель» рядом с поселком Емельяново. Площадь возгорания достигла 900 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Поступило сообщение о пожаре вблизи поселка Емельяново в Емельяновском районе... По предварительным данным, общая площадь пожара составляет 900 кв. метров», — сказано в сообщении пресс-службы. Отмечается, что горят несколько деревянных корпусов.

Представители МЧС добавили, что на месте работают 24 специалиста и задействовано 6 единиц техники. Как уточняет «Царьград», из корпусов гостиницы были эвакуированы 90 человек. Все постояльцы и персонал были выведены на безопасное расстояние. Огонь удалось локализовать, но пожарные продолжают защищать неповрежденные здания от распространения пламени. Специалисты МЧС проводят проливку конструкций и мониторят состояние воздуха в районе происшествия.

