ВСУ атаковали трактор в Курской области, есть раненые

22 октября 2025 в 14:21
Фото: © URA.RU

ВСУ в очередной раз совершили налет на Курскую область. Вражеские дроны массированно атаковали регион. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн. Под обстрелом оказалась автодорога Гирьи-Песчаное. Прямой удар беспилотника принял на себя трактор, уточнил Хинштейн. Поп последней информации есть двое раненых.

