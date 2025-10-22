ВСУ атаковали трактор в Курской области, есть раненые
22 октября 2025 в 14:21
ВСУ в очередной раз совершили налет на Курскую область. Вражеские дроны массированно атаковали регион. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн. Под обстрелом оказалась автодорога Гирьи-Песчаное. Прямой удар беспилотника принял на себя трактор, уточнил Хинштейн. Поп последней информации есть двое раненых.
