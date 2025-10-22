Логотип РИА URA.RU
На Солнце произошел мощный взрыв

22 октября 2025 в 14:29
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мощный взрыв на обратной стороне Солнца зафиксировали вечером 21 октября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«Очень крупный ночной взрыв на обратной стороне Солнца», — говорится в сообщении официального telegram-канала Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Взрыв сопровождался выбросом плазмы на миллионы километров от поверхности светила.

Исследователи подчеркнули, что перед этим событием зафиксировали два средних выброса плазмы в северном направлении, после чего произошел основной всплеск. Ученые отмечают, что выброшенная плазма не направлена в сторону Земли, угрозы для планеты нет.

