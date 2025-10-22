Горки, батуты и автобус в центре ресторана: где в Тюмени вкусно накормить и развеселить ребенка

В ресторанах Тюмени все чаще открывают детские игровые комнаты Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени становится все больше семейных ресторанов, где можно не только пообедать всей семьей, но и спокойно пообщаться, пока ребенок играет под присмотром. URA.RU рассказывает, где в городе детей встречают не хуже взрослых: с игровыми, мастер-классами, аниматорами и собственными «паспортами» для подарков.

«Траттория Медичи»

В исторической части города рядом с Тюменским кукольным театром находится семейный итальянский ресторан «Траттория Медичи». Здесь вручную готовят традиционную пасту, выпекают пиццу в настоящей дровяной печи, которая располагается прямо в зале.

В заведении есть, где разгуляться маленьким посетителям, ведь практически полресторана занимает игровая. Здесь можно покататься на горке, забраться в домик на дереве, провести время в окружении интересных и разнообразных игрушек или порисовать в творческом уголке. Для детей представлено отдельное меню.

«Своя компания»

В Тюмени есть заведения сети мягких ресторанов «Своя Компания». В уютном семейном кафе представлены японская, итальянская, европейская и русская домашняя кухни. В каждом заведении есть своя игровая комната. В ресторане регулярно проводятся творческие и кулинарные мастер-классы, конкурсы и игры для детей. Кроме того, каждому маленькому гостю выдается «паспорт», куда нужно клеить наклейки, которые дают после каждого посещения. Четыре наклейки можно обменять на подарок.

«АндерСон»

Рестораны с игровыми все чаще открываются в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В сети семейных кафе «АндерСон» предлагают организацию детских праздников «под ключ». Помимо специального меню, изготовления торта и аниматоров, там могут организовать мастер-класс и день рождения любого формата. В заведении имеется большая игровая комната с бассейном из шариков.

Mesto-Gusto

Семейный ресторан итальянской кухни Mesto-Gusto работает для посетителей любого возраста. Для маленьких гостей представлено отдельное меню и игровая комната с интерактивным экраном и увлекательными играми.

«Бублик»

В Тюмени открыто два семейных рестопарка «Бублик». Заведения общей площадью в 5 000 квадратных метров оснащены современными игровыми зонами, самыми разнообразными играми и даже батутами. Также активити-парк включает в себя сухой бассейн, интерактивные игры, X-Box, аэрохоккей, детский бильярд и даже манеж для малышей. Предусмотрена анимационная программа. Предоставляются услуги няни. Здесь можно отметить детский день рождения «под ключ».

Casa Mia