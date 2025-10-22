Сийярто высмеял главу МИД Польши за угрозу Путину

Сийярто Фото: Роман Наумов © URA.RU

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто публично высмеял главу МИД Польши Радослава Сикорского за его обещание задержать самолет с президентом России Владимиром Путиным на борту по указу Международного уголовного суда (МУС). Сийярто напомнил о том, что по приказу Польши этот суд отказался выдать преступника, подорвавшего «Северные потоки».

«Имеет ли в виду Сикорский независимый суд, который по приказу [премьер-министра Польши] Дональда Туска отказался выдать террориста, взорвавшего газопровод „Северный поток-2“?» — написал Петер Сийярто в X. Так он отреагировал на заявление Сикорского о том, что Варшава уважает решения МУС в Гааге, который потребовал со стран ареста российского президента.

Тогда Сикорский подчеркнул, что Польша не может обещать отсутствие риска принудительной посадки самолета Путина в случае пролета над территорией страны. Эти слова прозвучали на фоне подготовки к саммиту Путина и президента США Дональда Трампа, который якобы пройдет в Будапеште.

