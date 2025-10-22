Логотип РИА URA.RU
На границе Беларуси и Латвии нашли избитых беженцев

На границе Беларуси и Латвии нашли избитых беженцев из Африки
22 октября 2025 в 14:47
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пограничники на границе Латвии и Беларуси нашли троих избитых африканских беженцев. Один из них погиб, сообщили в пресс-службе СК Беларуси.

«Днем 21 октября 2025 года белорусские пограничники в Браславском районе обнаружили двух иностранцев, несущих тело своего товарища», — говорится в сообщении. Граждане Республики Эритрея рассказали, что были в Латвии втроем. Там их остановили люди в форме, отобрали и разбили телефоны

После этого, как рассказал один из пострадавших, их посадили в микроавтобус и избили с применением электрошокера. Во время избиения 29-летний мужчина упал — он скончался. Привезли их к госгранице, выкинули из машины, и, «открыв калитку для животных в ограждении, вынудили идти в Беларусь».

Следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего. Остальным оказали медицинскую помощь. Сейчас СК проводит проверку.

