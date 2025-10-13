Кофейня с печеньем, как в Америке, откроется в Екатеринбурге

Заведение Cream Cookie с аналогом американского печенья появится в Екатеринбурге
Заведение обещают открыть уже на следующей неделе
Заведение обещают открыть уже на следующей неделе

В ТРЦ «Гринвич» откроется заведение Cream Cookie, где будут продавать большое печенье с разными начинками, аналогичное популярной американской пекарне Crumbl Cookies. Свое открытие кофейня анонсировала в соцсетях.

«Это легенда. Это вайб. Это Crumbl! Скоро в Екатеринбурге», — написала в своем аккаунте компания. Новая точка появится в фудмаркете Estory, открытие, по словам представителей бренда, должно состояться в ближайшее время. В меню заявлено несколько видов печенья: с орехами, шоколадной пастой, мармеладом, бананом и другие. 

Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге готовятся к открытию или уже открылись сразу несколько магазинов. Так, открылся секонд-хенд с необычной концепцией, магазин уральского бренда и супермаркет миллиардера. 

