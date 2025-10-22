Логотип РИА URA.RU
Умер тренер российских велогонщиков Рыбин

22 октября 2025 в 14:42
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Известный тренер сборной России по велоспорту на треке Петр Рыбин скончался. НА момент смерти ему было 67 лет. О трагедии сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России. О причинах смерти пока ничего неизвестно. Федерация выразила соболезнования семье и близким в связи с тяжёлой утратой Рыбина.

