Умер тренер российских велогонщиков Рыбин
22 октября 2025 в 14:42
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Известный тренер сборной России по велоспорту на треке Петр Рыбин скончался. НА момент смерти ему было 67 лет. О трагедии сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России. О причинах смерти пока ничего неизвестно. Федерация выразила соболезнования семье и близким в связи с тяжёлой утратой Рыбина.
