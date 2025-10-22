Вопросы биоправа обсудят эксперты ТюмГУ с абитуриентами

ТюмГУ начинает цикл встреч с будущими абитуриентами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Школа права и управления ТюмГУ объявила о старте нового цикла встреч для будущих абитуриентов. Посетить его могут школьники 8-11 классов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Школа права и управления ТюмГУ открывает новый цикл встреч с абитуриентами в рамках профориентационного проекта для школьников 8−11 классов „Академические уикенды“. Первая встреча состоится 25 октября в 14.00 по адресу: ул. Ленина, 38, ауд. 406», — пояснили в университете.

Организаторы объясняют, что проект направлен на знакомство старшеклассников с реальной работой юристов в новых условиях. Первая встреча пройдет в партнерстве с экспертами лаборатории BioLaw Lab, которые подготовили специальную программу «Юрист. Next Generation: биоправо». Участникам предложат вместе обсудить, возможно ли создать «идеального» человека с помощью редактирования генов, как искусственный интеллект влияет на постановку медицинских диагнозов, и кто считается настоящим родителем ребенка при суррогатном материнстве.

Продолжение после рекламы

Школьники смогут принять участие в интерактивной викторине и пройти BioКвест, примерив на себя роль юриста будущего. Для участия необходимо пройти регистрацию. Как уточнили в пресс-службе, участники академических уикендов смогут заработать бонусные баллы, которые в дальнейшем могут быть учтены при поступлении в ТюмГУ.