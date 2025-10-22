Логотип РИА URA.RU
В Ялуторовске простятся со сварщиком, погибшим на передовой. Фото

22 октября 2025 в 14:33
Мужчина работал сварщиком на предприятиях Ялуторовска

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ялуторовске пройдет церемония прощания с местным жителем, погибшим в зоне СВО. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.

«Николай Валерьевич Осипов погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Его смелость, стойкость и самоотверженность навсегда останутся в памяти как пример истинного героизма и любви к Отечеству», — говорится в официальном сообщении пресс-службы муниципалитета.

Известно, что Осипов родился в 1988 году. После окончания школы имени Декабристов получил среднее профессиональное образование и работал сварщиком на предприятиях Ялуторовска. Контракт с Минобороны РФ заключил в мае 2025 года. Прощание с Осиповым состоится в четверг, 23 октября, с 13:00 до 14:00. Ранее сообщалось, что в Тюмени 23 октября пройдет прощание с погибшим на СВО военкором Зуевым. 

Погибший на СВО житель Ялуторовска Осипов

Фото: Пресс-служба администрации Ялуторовска

