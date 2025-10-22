В Ялуторовске пройдет церемония прощания с местным жителем, погибшим в зоне СВО. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.

«Николай Валерьевич Осипов погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Его смелость, стойкость и самоотверженность навсегда останутся в памяти как пример истинного героизма и любви к Отечеству», — говорится в официальном сообщении пресс-службы муниципалитета.

Известно, что Осипов родился в 1988 году. После окончания школы имени Декабристов получил среднее профессиональное образование и работал сварщиком на предприятиях Ялуторовска. Контракт с Минобороны РФ заключил в мае 2025 года. Прощание с Осиповым состоится в четверг, 23 октября, с 13:00 до 14:00. Ранее сообщалось, что в Тюмени 23 октября пройдет прощание с погибшим на СВО военкором Зуевым.