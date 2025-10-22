Тюменец во второй раз стал лотерейным миллионером

В этот раз мужчина купил билет не онлайн, а в киоске дистрибьютора Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Тюмени выиграл суперприз в размере три миллиона рублей в розыгрыше «Спортлото „5 из 36“. Это стало второй победой мужчины за несколько лет, сообщили URA.RU в пресс-службе „Столото“

«Летом 2019 года он выиграл многомиллионный суперприз в лотерею „Гослото „5 из 36“. Во второй раз все произошло в точности, как и в первый раз, но с небольшим исключением — билет был куплен в точке продаж „Столото“, а не онлайн как в прошлый раз“, — отмечается в сообщении.

Сам победитель отнесся к выигрышу спокойно. «Зачеркнул числа в билете произвольным образом, и купил билет на несколько тиражей подряд. Я и раньше не стремился, не гнался за выигрышем — своими делами занимался и не следил за результатом», — приводит слова лотерейного миллионера «Столото».

Продолжение после рекламы