В Тюмени создан новый общественный совет

В Тюменской области создан молодежный общественный совет при уполномоченном по правам человека. В него вошли 12 студентов Школы права и управления Тюменского государственного университета, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.

«В задачи совета входит выработка предложений по обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов молодежи. Также важной задачей является формирование в молодежной среде правовой культуры и активной гражданской позиции, поддержке общественных правовых инициатив», — приводит слова омбудсмена Олега Датских инфоцентр.