В Тюмени создан новый общественный совет
Молодежь сможет влиять на защиту своих прав и свобод
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюменской области создан молодежный общественный совет при уполномоченном по правам человека. В него вошли 12 студентов Школы права и управления Тюменского государственного университета, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
«В задачи совета входит выработка предложений по обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов молодежи. Также важной задачей является формирование в молодежной среде правовой культуры и активной гражданской позиции, поддержке общественных правовых инициатив», — приводит слова омбудсмена Олега Датских инфоцентр.
Первое заседание совета состоялось 22 октября в здании правительства региона. Ранее Олег Датских рассказал, сколько тюменцев удалось вернуть из украинского плена.
