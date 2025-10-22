Логотип РИА URA.RU
Общество

В Тюмени создан новый общественный совет

В Тюменской области создан общественный совет при региональном омбудсмене
22 октября 2025 в 13:55
Молодежь сможет влиять на защиту своих прав и свобод

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области создан молодежный общественный совет при уполномоченном по правам человека. В него вошли 12 студентов Школы права и управления Тюменского государственного университета, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.

«В задачи совета входит выработка предложений по обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов молодежи. Также важной задачей является формирование в молодежной среде правовой культуры и активной гражданской позиции, поддержке общественных правовых инициатив», — приводит слова омбудсмена Олега Датских инфоцентр.

Первое заседание совета состоялось 22 октября в здании правительства региона. Ранее Олег Датских рассказал, сколько тюменцев удалось вернуть из украинского плена

