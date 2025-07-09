Прокуратура изымает автомобиль бизнес-класса у главы Ашинского района Сергеева

В Арбитражном суде Челябинской области рассмотрят иск прокуратуры о признании недействительной сделки по покупке и последующей аренде автомобиля бизнес-класса Toyota Avalon, на которой передвигался глава района Вадим Сергеев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, договоры были заключены с нарушениями.
«В целях приобретения автомобиля „Toyota Avalon“ для нужд органа местного самоуправления, главой и собранием депутатов района увеличен уставной капитал ООО „Коммунальный сервис“, осуществляющего деятельность по уборке дорог и сбору отходов. В дальнейшем автомобиль без конкурентных процедур приобретен ООО „Коммунальный сервис“ и передан за плату в аренду администрации Ашинского муниципального района для пользования главой района», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В ходе проверки было установлено, что сделка по покупке автомобиля была совершена с нарушениями требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок и в обход установленного правительством РФ запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств. В результате, как считают в надзорном ведомстве, бюджетные средства были израсходованы неэффективно.
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