Прокуратура изымает автомобиль бизнес-класса у главы Ашинского района Сергеева

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Прокуратура просит лишить Вадима Сергеева иномарки
Прокуратура просит лишить Вадима Сергеева иномарки Фото:

В Арбитражном суде Челябинской области рассмотрят иск прокуратуры о признании недействительной сделки по покупке и последующей аренде автомобиля бизнес-класса Toyota Avalon, на которой передвигался глава района Вадим Сергеев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, договоры были заключены с нарушениями.

«В целях приобретения автомобиля „Toyota Avalon“ для нужд органа местного самоуправления, главой и собранием депутатов района увеличен уставной капитал ООО „Коммунальный сервис“, осуществляющего деятельность по уборке дорог и сбору отходов. В дальнейшем автомобиль без конкурентных процедур приобретен ООО „Коммунальный сервис“ и передан за плату в аренду администрации Ашинского муниципального района для пользования главой района», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки было установлено, что сделка по покупке автомобиля была совершена с нарушениями требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок и в обход установленного правительством РФ запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств. В результате, как считают в надзорном ведомстве, бюджетные средства были израсходованы неэффективно.

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В Арбитражном суде Челябинской области рассмотрят иск прокуратуры о признании недействительной сделки по покупке и последующей аренде автомобиля бизнес-класса Toyota Avalon, на которой передвигался глава района Вадим Сергеев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, договоры были заключены с нарушениями. «В целях приобретения автомобиля „Toyota Avalon“ для нужд органа местного самоуправления, главой и собранием депутатов района увеличен уставной капитал ООО „Коммунальный сервис“, осуществляющего деятельность по уборке дорог и сбору отходов. В дальнейшем автомобиль без конкурентных процедур приобретен ООО „Коммунальный сервис“ и передан за плату в аренду администрации Ашинского муниципального района для пользования главой района», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ходе проверки было установлено, что сделка по покупке автомобиля была совершена с нарушениями требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок и в обход установленного правительством РФ запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств. В результате, как считают в надзорном ведомстве, бюджетные средства были израсходованы неэффективно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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