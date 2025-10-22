Новаку доложили об улучшении ситуации на рынке топлива

Нефтяные компании сообщили о выполнении рекомендаций Минэнерго по поставкам топлива Фото: Илья Московец © URA.RU

Нефтяные компании России полностью выполнили рекомендации Минэнерго по обеспечению стабильных поставок автомобильного топлива на внутренний рынок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РФ по итогам заседания оперативного штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством заместителя председателя правительства Александра Новака.

«Представители нефтяных компаний доложили о выполнении рекомендаций Минэнерго по поставкам автомобильного топлива», — сказано в сообщении Минэнерго. Отмечается, что нефтяные компании выполняют обязательства по обеспечению внутреннего рынка топливом, оптимизируют цепочки поставок и наращивают объемы производства.

По информации министерства, совместно с «РЖД» оперативно решаются все возникающие вопросы по доставке топлива в регионы. В стране действует механизм постоянного мониторинга доступности топлива. Благодаря этому и слаженной работе ведомств уборочная кампания в регионах проходит без сбоев. Добавляется, что Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжать мониторинг и контролировать ситуацию в преддверии зимнего сезона, чтобы не допустить дефицита и ценовых скачков на АЗС.

