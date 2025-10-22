Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Новаку доложили об улучшении ситуации на рынке топлива

Правительство РФ: нефтяники увеличивают выпуск дизтоплива и бензина
22 октября 2025 в 16:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Нефтяные компании сообщили о выполнении рекомендаций Минэнерго по поставкам топлива

Нефтяные компании сообщили о выполнении рекомендаций Минэнерго по поставкам топлива

Фото: Илья Московец © URA.RU

Нефтяные компании России полностью выполнили рекомендации Минэнерго по обеспечению стабильных поставок автомобильного топлива на внутренний рынок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РФ по итогам заседания оперативного штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством заместителя председателя правительства Александра Новака.

«Представители нефтяных компаний доложили о выполнении рекомендаций Минэнерго по поставкам автомобильного топлива», — сказано в сообщении Минэнерго. Отмечается, что нефтяные компании выполняют обязательства по обеспечению внутреннего рынка топливом, оптимизируют цепочки поставок и наращивают объемы производства.

По информации министерства, совместно с «РЖД» оперативно решаются все возникающие вопросы по доставке топлива в регионы. В стране действует механизм постоянного мониторинга доступности топлива. Благодаря этому и слаженной работе ведомств уборочная кампания в регионах проходит без сбоев. Добавляется, что Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжать мониторинг и контролировать ситуацию в преддверии зимнего сезона, чтобы не допустить дефицита и ценовых скачков на АЗС.

Продолжение после рекламы

Ранее на фоне топливного кризиса в России наблюдались перебои с поставками и снижение рентабельности автозаправок, что привело к временным ограничениям на экспорт бензина. Власти и нефтяные компании приняли меры по увеличению производства и оптимизации логистики, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и не допустить дефицита топлива.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал