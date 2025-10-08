Новак оценил ситуацию с топливным рынков в России

На топливном рынке России сохраняется стабильная ситуация: глобальные проблемы отсутствуют, благодаря увеличению выпуска топлива нефтяными компаниями и оперативному решению возникающих логистических вопросов. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«Да», — ответил Новак на вопрос, удалось ли предприятиям нарастить производство нефтепродуктов. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что возникающие логистические вопросы решаются в индивидуальном порядке, а серьезных трудностей на данный момент не наблюдается.
По словам вице-премьера, баланс между спросом и предложением на рынке сохраняется. Власти и нефтяные компании продолжают работать над оперативным устранением возникающих перебоев с поставками.
На фоне топливного кризиса в России многие автозаправки начали работать себе в убыток, независимые АЗС вовсе оказались на грани закрытия. Российский топливный союз (РТС) предупредил, что рентабельность АЗС по бензину стала отрицательной. Причины — сокращение производства и срыв сроков поставок топлива. Ранее Новак заявил, что ситуация с топливом находится под контролем. Он заверил, что Минэнерго работает над проблемами на местах и что экспорт бензина запрещен до конца года. По его словам, российские предприятия продолжат отправлять топливо на экспорт после того, как предложение на внутреннем рынке превысит спрос, передает 360.ru.
