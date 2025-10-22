Появилась еще одна версия, где может находиться семья Усольцевых, пропавшая в тайге

По оценкам Щетинина, Усольцевы маловероятно могли выжить в тайге Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Шанс на то, что семья Усольцевых выжила в тайге, но находится в пещере, есть, но он минимальный. Об этом сообщил председатель исполкома Союза спасателей заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

«Допускаются всевозможные варианты выживания человека. Мы имеем в истории случаи выживания в самых сложных ситуациях. Но есть одно но: [в случае семьи Усольцевых] есть отец, мать и ребенок. И мне кажется, они абсолютно не были готовы к выживанию. Выжить в пещере возможно», — сообщил Щетинин «Абзацу». По его словам, в Красноярском крае сейчас холодно: ночные морозы, снег. По его словам, на выживание, примерно, может быть один шанс на миллион, а может и вовсе один на триллион.