Появилась еще одна версия, где может находиться семья Усольцевых, пропавшая в тайге
По оценкам Щетинина, Усольцевы маловероятно могли выжить в тайге
Фото: Алексей Андронов © URA.RU
Шанс на то, что семья Усольцевых выжила в тайге, но находится в пещере, есть, но он минимальный. Об этом сообщил председатель исполкома Союза спасателей заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.
«Допускаются всевозможные варианты выживания человека. Мы имеем в истории случаи выживания в самых сложных ситуациях. Но есть одно но: [в случае семьи Усольцевых] есть отец, мать и ребенок. И мне кажется, они абсолютно не были готовы к выживанию. Выжить в пещере возможно», — сообщил Щетинин «Абзацу». По его словам, в Красноярском крае сейчас холодно: ночные морозы, снег. По его словам, на выживание, примерно, может быть один шанс на миллион, а может и вовсе один на триллион.
Активную фазу поисков семьи Усольцевых, пропавших в районе скалы Буратинка в Красноярском крае еще 28 сентября, приостановили из-за сложных погодных условий — выпавший снег сильно усложнил задачу спасателей. Одновременно с этим продолжают строится версии исчезновения семьи, состоящей из мужа, жены и их дочери: говорят об их возможной встрече с медведем, о том, что они могли провалиться в расщелину или замерзнуть. А некоторые фантазируют даже об инопланетном вмешательстве. При этом директор турбазы, где последний раз видели Усольцевых, раскрыл неожиданные подробности об их намерениях пройти по секретному пути. Подробнее о последних новостях о пропавшей семье — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.