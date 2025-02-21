В Пермском крае перезахоронят останки воина, погибшего в боях на Халхин-голе

В Пермский край передали останки Егора Масалкина. Он участвовал в конфликте на реке Халхин-Гол на территории Монголии в августе 1939 года. Останки пермского бойца перезахоронят на родине. Об этом сказано на сайте правительства Пермского края.
«21 февраля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в церемонии передачи останков Егора Петровича Масалкина, участника локального пограничного конфликта. Он погиб в районе реки Халхин-Гол на территории Монголии в августе 1939 году во время боевых действий», — сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Про Егора Масалкина известно, что он родился в 1906 году в Пермской губернии. Останки бойца нашли участники экспедиции «Халхин-Гол. Тем больше наша слава 2024» и вернули на родину спустя 85 лет. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил поисковый отряд. «Егор Петрович — настоящий герой, который сражался за нашу страну и погиб с оружием в руках», — отметил губернатор.
В передаче останков также приняли участие родные Егора Масалкина. Его правнук Алексей Булатов отметил, что бабушка ждала своего отца 85 лет. Он поблагодарил всех, кто принял участие в возвращении останков прадеда в Пермский край. Егора Масалкина перезахоронят на истерической родине в селе Андреевка Оханского городского округа. Там состоится траурный митинг, в котором также примет участие дочь погибшего бойца Раиса Карлина.
Поиски останков российских бойцов еще не завершены. Более двух тысяч солдат числятся пропавшими без вести. Благодаря усилиям поискового отряда на родину возвратили останки 130 человек.
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