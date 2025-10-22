Число пользователей Сферума в MAX достигло 10 миллионов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Более 10 миллионов педагогов, учеников и их родителей пользуются образовательным пространством Сферум в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщает пресс-служба VK.
«Образовательным пространством Сферум в национальном мессенджере MAX пользуются более 10 млн педагогов, учащихся и их родителей. В августе сервис поэтапно запускался в 6 пилотных регионах, а в октябре стал доступен для пользователей по всей России», — сказано в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что Сферуме реализованы основные функции для учебы и коммуникации — чаты, видеозвонки, интерактивная доска, сервисы для сбора файлов и помощи ученику, а также чат-бот «Пушкинская карта». Педагоги получают уникальный знак отличия — академическую шапочку, которую могут получить только верифицированные учителя
«В образовательном пространстве также запущены новые сервисы для обучения. Пользователям доступны учебные материалы ФГИС „Моя школа“ и приложение „Госуслуги Моя школа“ с оценками, школьным расписанием и домашним заданием», — отмечают в публикации. Кроме того, в Сферуме работает сервис «Справка в школу», он позволяет быстро отправлять заявления.
