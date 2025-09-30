30 сентября 2025

Стало известно, кто претендует на покупку челябинского «Южуралзолота»

«Известия»: структуры УГМК могут приобрести контрольный пакет акций ЮГК
Ведутся переговоры о покупке контрольного пакета ЮГК
Ведутся переговоры о покупке контрольного пакета ЮГК Фото:
новость из сюжета
Национализация холдинга «Южуралзолото»

Одними из потенциальных покупателей контрольного пакета акций золотодобывающей компании ЮГК («Южуралзолото»), которая перешла в собственность государства, могут стать структуры Уральской горно-металлургической компании (УГМК). В настоящий момент ведутся соответствующие переговоры. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники.

«Потенциальным покупателем может стать компания „Атлас Майнинг“, связанная с Джахангиром Махмудовым — сыном основателя УГМК Искандара Махмудова. Об этом сообщил источник, близкий к совету директоров ЮГК, и подтвердил высокопоставленный федеральный чиновник», — уточнило издание.

По сведениям «Известий», сделка предусматривает передачу не только золотодобывающих активов, но и других предприятий. В частности, речь идет об угольной компании «МелТЭК» в Кемеровской области, небоскребе «Челябинск-Сити» и элитном гольф-клубе в Челябинске. Стоимость контрольного пакета может составить около 75 млрд рублей.

Как сообщало URA.RU ранее, правительство РФ рассчитывает продать челябинский холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) к концу октября. Об этом журналистам заявлял замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

