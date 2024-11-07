СК завершил следствие по делу бывших силовиков, убивавших и похищавших людей

Следственный комитет России завершил расследование дела о банде бывших силовиков, к которой причастен экс-начальник штаба СОБР «Рысь» Алексея Алпатова, сообщают в СМИ. В рамках расследования была установлена их причастность к более десятка заказным убийствам, покушениям и фактам вымогательства, в которых участвовали 11 фигурантов.
«Следственный комитет России завершил расследование громкого уголовного дела банды спецназовцев, в которую входили бывший начальник штаба СОБР „Рысь“ Алексей Алпатов, а также сотрудники внутренних войск МВД (ныне Росгвардия) и других силовых структур. 11 фигурантам предстоит ответить за совершение более чем десятка заказных убийств, нескольких покушений и вымогательства», — пишет «Коммерсант».
Следствие считает заказчиком некоторых преступлений женщину, которая в настоящее время также находится под стражей. Кроме того, были установлены досудебные соглашения о сотрудничестве с некоторыми подозреваемыми, что способствовало раскрытию этих преступлений. Всего устанвлена причастность фигурантов к 31 преступлению, совершенному около 20 лет назад.
В декабре 2023 года стали известны подробности ареста руководителя и членов организованной преступной группы, которая с 1998 года занималась совершением тяжких преступлений. Обвинения на участников основываются на ряде преступлений, включая убийство советника министра транспорта России в 2002 году. Преступная организация была создана в конце 1990-х годов под руководством Павла Христева, бывшего военнослужащего, и сотрудника спецподразделения СОБР. В состав группировки вошли примерно 20 человек, в том числе работники правоохранительных органов, военнослужащие Внутренних войск МВД и ВС РФ. В 2004 году члены группы по заказу совершили похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка в Москве и его сожительницы. Также с 2020 по 2023 год они совершили нападение на предпринимателя, похитив его имущество на сумму два миллиона рублей, и по заказу подожгли автомобиль другого лица.
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