Работодатели Челябинска получили поддержку при трудоустройстве бойцов СВО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заявки от бизнеса на субсидирование найма участников СВО ждут до 29 августа
Заявки от бизнеса на субсидирование найма участников СВО ждут до 29 августа Фото:

В Челябинске прошла встреча клуба работодателей, посвященная адаптации демобилизованных участников специальной военной операции (СВО) в трудовой коллектив и мерам государственной и региональной поддержки работодателей. В мероприятии приняли участие более 50 представителей бизнеса и госструктур, сообщили корреспонденту URA.RU.

«Сегодня проводим клуб работодателей, чтобы обсудить субсидирование работодателей при трудоустройстве участников СВО и членов их семей. Пригласили сюда непосредственно участников СВО, чтобы они могли обсудить с работодателями нюансы трудоустройства. Проводим это совместно с работодателями, чтобы они обозначили проблемы, возникающие при трудоустройстве наших героев», — подчеркнула директор Центра занятости населения Челябинска Юлия Капкова.

При обсуждении затрагивались и психологические аспекты адаптации демобилизованных бойцов в коллективе, что критически важно для успешной интеграции.

Организаторы отметили, что главная цель встречи — не только информировать работодателей о льготах, но и разобрать практические кейсы трудоустройства. Специалисты Центра занятости рассказали, какие вакансии наиболее востребованы среди участников СВО, а также как правильно подбирать рабочие места с учетом их навыков.

Участникам клуба работодателей рассказали про меры поддержки
Участникам клуба работодателей рассказали про меры поддержки
Фото:

Участники мероприятия ознакомились с региональными и федеральными программами помощи. Работодателям выплачивают субсидию на одного трудоустроенного участника СВО в размере трех МРОТ с учетом районного коэффициента и страховых взносов.

«Все меры поддержки, которые мы применяем в Год защитника Отечества, привели к заметному росту числа трудоустроенных участников СВО. В Челябинске, например, показатель трудоустройства через Центр занятости вырос с 40 до 67 процентов», — отметила Капкова.

Не все бойцы готовы сразу приступать к работе.

Многим требуется время на реабилитацию, обучение новым навыкам или восстановление здоровья, отметила Капкова. Специалисты службы занятости продолжают курировать их, помогая с интеграцией в коллектив и подбором подходящей работы.

Для участников СВО создан специализированный банк вакансий, где каждая организация назначает кадрового консультанта, работающего с бойцом индивидуально. Такой подход позволяет учитывать личные особенности и профессиональные навыки каждого сотрудника.

«Мы организуем для работодателей субсидирование, возмещение затрат на зарплату и оборудование рабочего места, если участник СВО имеет инвалидность. Большинство наших героев трудоустраиваются в промышленный сектор, но есть возможность выбора и в других областях — от агропромышленного комплекса до торговли», — пояснила Капкова.

С бойцами работают кадровые консультанты, сообщила Юлия Капкова
С бойцами работают кадровые консультанты, сообщила Юлия Капкова
Фото:

Помимо финансовой поддержки, внимание уделяется созданию комфортных условий работы. Работодателям разъясняют, как правильно взаимодействовать с демобилизованными участниками СВО, чтобы минимизировать стрессовые ситуации и психологический дискомфорт.

Региональная субсидия на трудоустройство каждого участника СВО — около 33,6 тысячи рублей в течение трех месяцев. Федеральная поддержка в рамках национального проекта «Кадры» предусматривает дополнительные три МРОТ за полгода работы сотрудника.

«Сначала выдается субсидия за первый месяц, затем за третий и шестой. Таким образом, федеральная программа закрепляет участника СВО на предприятии на полгода», — уточнила директор Центра занятости.

Субсидирование помогает работодателям уверенно брать бойцов на работу и планировать кадровую политику. Кроме того, это стимулирует заинтересованность предпринимателей в долгосрочном сотрудничестве. 

Представители бизнеса также подчеркнули важность интеграции участников СВО в коллектив.

«Тема участников СВО сейчас глобальная, она интересует все организации. У нас есть вакансии от руководителей до рабочих специальностей — 600 с лишним открытых мест. Мы поддерживаем ребят, снабжаем их необходимым для СВО, и важно, чтобы они возвращались, а государство помогало б закрепить их на рабочих местах», — рассказала начальник отдела кадров предприятия по снабжению водоотведения Челябинска Алена Холодкова.

Для работодателей и сотрудников Центра занятости создали курс лекций по психологи
Для работодателей и сотрудников Центра занятости создали курс лекций по психологи
Фото:

На мероприятии также обсудили, как важно правильно вести диалог с бойцами, учитывая их психологическое состояние. Такая подготовка работодателей помогает не только демобилизованным, но и остальным сотрудникам. Это повышает эффективность командной работы и снижает количество конфликтных ситуаций.

«Мы реализовали проект „Свои люди, учимся вместе жить и работать“. Он научил нас и работодателей правильно проводить собеседования, чтобы участник СВО чувствовал себя комфортно. Например, если бойца посадили спиной к открытой двери, он испытывает тревогу, и собеседование не дает результата. Совместно с психологами мы провели цикл лекций для работодателей и службы занятости, чтобы такие моменты исключить», — рассказала URA.RU Капкова.

Одной из основных тем встречи клуба стали сроки подачи заявок на субсидирование найма участников СВО, в том числе с инвалидностью. Прием заявок от бизнеса открыт до 29 августа.

«Мы показываем, что это рабочая сила, с которой можно эффективно работать, и предоставляем все меры государственной поддержки. В банке вакансий сейчас около 2000 позиций, и мы планируем его расширять, чтобы герои могли выбрать наиболее подходящее место», — заключила Капкова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске прошла встреча клуба работодателей, посвященная адаптации демобилизованных участников специальной военной операции (СВО) в трудовой коллектив и мерам государственной и региональной поддержки работодателей. В мероприятии приняли участие более 50 представителей бизнеса и госструктур, сообщили корреспонденту URA.RU. «Сегодня проводим клуб работодателей, чтобы обсудить субсидирование работодателей при трудоустройстве участников СВО и членов их семей. Пригласили сюда непосредственно участников СВО, чтобы они могли обсудить с работодателями нюансы трудоустройства. Проводим это совместно с работодателями, чтобы они обозначили проблемы, возникающие при трудоустройстве наших героев», — подчеркнула директор Центра занятости населения Челябинска Юлия Капкова. Организаторы отметили, что главная цель встречи — не только информировать работодателей о льготах, но и разобрать практические кейсы трудоустройства. Специалисты Центра занятости рассказали, какие вакансии наиболее востребованы среди участников СВО, а также как правильно подбирать рабочие места с учетом их навыков. Участники мероприятия ознакомились с региональными и федеральными программами помощи. Работодателям выплачивают субсидию на одного трудоустроенного участника СВО в размере трех МРОТ с учетом районного коэффициента и страховых взносов. «Все меры поддержки, которые мы применяем в Год защитника Отечества, привели к заметному росту числа трудоустроенных участников СВО. В Челябинске, например, показатель трудоустройства через Центр занятости вырос с 40 до 67 процентов», — отметила Капкова. Многим требуется время на реабилитацию, обучение новым навыкам или восстановление здоровья, отметила Капкова. Специалисты службы занятости продолжают курировать их, помогая с интеграцией в коллектив и подбором подходящей работы. Для участников СВО создан специализированный банк вакансий, где каждая организация назначает кадрового консультанта, работающего с бойцом индивидуально. Такой подход позволяет учитывать личные особенности и профессиональные навыки каждого сотрудника. «Мы организуем для работодателей субсидирование, возмещение затрат на зарплату и оборудование рабочего места, если участник СВО имеет инвалидность. Большинство наших героев трудоустраиваются в промышленный сектор, но есть возможность выбора и в других областях — от агропромышленного комплекса до торговли», — пояснила Капкова. Помимо финансовой поддержки, внимание уделяется созданию комфортных условий работы. Работодателям разъясняют, как правильно взаимодействовать с демобилизованными участниками СВО, чтобы минимизировать стрессовые ситуации и психологический дискомфорт. Региональная субсидия на трудоустройство каждого участника СВО — около 33,6 тысячи рублей в течение трех месяцев. Федеральная поддержка в рамках национального проекта «Кадры» предусматривает дополнительные три МРОТ за полгода работы сотрудника. «Сначала выдается субсидия за первый месяц, затем за третий и шестой. Таким образом, федеральная программа закрепляет участника СВО на предприятии на полгода», — уточнила директор Центра занятости. Субсидирование помогает работодателям уверенно брать бойцов на работу и планировать кадровую политику. Кроме того, это стимулирует заинтересованность предпринимателей в долгосрочном сотрудничестве. «Тема участников СВО сейчас глобальная, она интересует все организации. У нас есть вакансии от руководителей до рабочих специальностей — 600 с лишним открытых мест. Мы поддерживаем ребят, снабжаем их необходимым для СВО, и важно, чтобы они возвращались, а государство помогало б закрепить их на рабочих местах», — рассказала начальник отдела кадров предприятия по снабжению водоотведения Челябинска Алена Холодкова. На мероприятии также обсудили, как важно правильно вести диалог с бойцами, учитывая их психологическое состояние. Такая подготовка работодателей помогает не только демобилизованным, но и остальным сотрудникам. Это повышает эффективность командной работы и снижает количество конфликтных ситуаций. «Мы реализовали проект „Свои люди, учимся вместе жить и работать“. Он научил нас и работодателей правильно проводить собеседования, чтобы участник СВО чувствовал себя комфортно. Например, если бойца посадили спиной к открытой двери, он испытывает тревогу, и собеседование не дает результата. Совместно с психологами мы провели цикл лекций для работодателей и службы занятости, чтобы такие моменты исключить», — рассказала URA.RU Капкова. «Мы показываем, что это рабочая сила, с которой можно эффективно работать, и предоставляем все меры государственной поддержки. В банке вакансий сейчас около 2000 позиций, и мы планируем его расширять, чтобы герои могли выбрать наиболее подходящее место», — заключила Капкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...