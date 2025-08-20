В Челябинске прошла встреча клуба работодателей, посвященная адаптации демобилизованных участников специальной военной операции (СВО) в трудовой коллектив и мерам государственной и региональной поддержки работодателей. В мероприятии приняли участие более 50 представителей бизнеса и госструктур, сообщили корреспонденту URA.RU.
«Сегодня проводим клуб работодателей, чтобы обсудить субсидирование работодателей при трудоустройстве участников СВО и членов их семей. Пригласили сюда непосредственно участников СВО, чтобы они могли обсудить с работодателями нюансы трудоустройства. Проводим это совместно с работодателями, чтобы они обозначили проблемы, возникающие при трудоустройстве наших героев», — подчеркнула директор Центра занятости населения Челябинска Юлия Капкова.
При обсуждении затрагивались и психологические аспекты адаптации демобилизованных бойцов в коллективе, что критически важно для успешной интеграции.
Организаторы отметили, что главная цель встречи — не только информировать работодателей о льготах, но и разобрать практические кейсы трудоустройства. Специалисты Центра занятости рассказали, какие вакансии наиболее востребованы среди участников СВО, а также как правильно подбирать рабочие места с учетом их навыков.
Участники мероприятия ознакомились с региональными и федеральными программами помощи. Работодателям выплачивают субсидию на одного трудоустроенного участника СВО в размере трех МРОТ с учетом районного коэффициента и страховых взносов.
«Все меры поддержки, которые мы применяем в Год защитника Отечества, привели к заметному росту числа трудоустроенных участников СВО. В Челябинске, например, показатель трудоустройства через Центр занятости вырос с 40 до 67 процентов», — отметила Капкова.
Не все бойцы готовы сразу приступать к работе.
Многим требуется время на реабилитацию, обучение новым навыкам или восстановление здоровья, отметила Капкова. Специалисты службы занятости продолжают курировать их, помогая с интеграцией в коллектив и подбором подходящей работы.
Для участников СВО создан специализированный банк вакансий, где каждая организация назначает кадрового консультанта, работающего с бойцом индивидуально. Такой подход позволяет учитывать личные особенности и профессиональные навыки каждого сотрудника.
«Мы организуем для работодателей субсидирование, возмещение затрат на зарплату и оборудование рабочего места, если участник СВО имеет инвалидность. Большинство наших героев трудоустраиваются в промышленный сектор, но есть возможность выбора и в других областях — от агропромышленного комплекса до торговли», — пояснила Капкова.
Помимо финансовой поддержки, внимание уделяется созданию комфортных условий работы. Работодателям разъясняют, как правильно взаимодействовать с демобилизованными участниками СВО, чтобы минимизировать стрессовые ситуации и психологический дискомфорт.
Региональная субсидия на трудоустройство каждого участника СВО — около 33,6 тысячи рублей в течение трех месяцев. Федеральная поддержка в рамках национального проекта «Кадры» предусматривает дополнительные три МРОТ за полгода работы сотрудника.
«Сначала выдается субсидия за первый месяц, затем за третий и шестой. Таким образом, федеральная программа закрепляет участника СВО на предприятии на полгода», — уточнила директор Центра занятости.
Субсидирование помогает работодателям уверенно брать бойцов на работу и планировать кадровую политику. Кроме того, это стимулирует заинтересованность предпринимателей в долгосрочном сотрудничестве.
Представители бизнеса также подчеркнули важность интеграции участников СВО в коллектив.
«Тема участников СВО сейчас глобальная, она интересует все организации. У нас есть вакансии от руководителей до рабочих специальностей — 600 с лишним открытых мест. Мы поддерживаем ребят, снабжаем их необходимым для СВО, и важно, чтобы они возвращались, а государство помогало б закрепить их на рабочих местах», — рассказала начальник отдела кадров предприятия по снабжению водоотведения Челябинска Алена Холодкова.
На мероприятии также обсудили, как важно правильно вести диалог с бойцами, учитывая их психологическое состояние. Такая подготовка работодателей помогает не только демобилизованным, но и остальным сотрудникам. Это повышает эффективность командной работы и снижает количество конфликтных ситуаций.
«Мы реализовали проект „Свои люди, учимся вместе жить и работать“. Он научил нас и работодателей правильно проводить собеседования, чтобы участник СВО чувствовал себя комфортно. Например, если бойца посадили спиной к открытой двери, он испытывает тревогу, и собеседование не дает результата. Совместно с психологами мы провели цикл лекций для работодателей и службы занятости, чтобы такие моменты исключить», — рассказала URA.RU Капкова.
Одной из основных тем встречи клуба стали сроки подачи заявок на субсидирование найма участников СВО, в том числе с инвалидностью. Прием заявок от бизнеса открыт до 29 августа.
«Мы показываем, что это рабочая сила, с которой можно эффективно работать, и предоставляем все меры государственной поддержки. В банке вакансий сейчас около 2000 позиций, и мы планируем его расширять, чтобы герои могли выбрать наиболее подходящее место», — заключила Капкова.
