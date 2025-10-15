В Армении задержаны сразу шесть священников Арагацотнской епархии

В Армении задержали шесть священнослужителей, в том числе епископа Мкртича Прошяна. Об этом сообщил адвокат Ара Зограбян.
«На данный момент в Следственном комитете находятся иереи Парен Аракелян (настоятель Сагмосаванка — ред.), Манук Зейналян, Айк Саакян, Гевонд Гапоян, Мкртич Еранян», — цитирует адвоката издание «Спутник Армения». Также были задержаны гражданские лица.
По словам Зограбяна, ранее один из священников Арагацотнской епархии Арам Асатрян писал посты, критикующие устои ААЦ. Адвокат считает, что задержания могут быть связаны с заявлением отца Арама, сделанным в интервью Общественному телевидению. «Тогда он заявил, что его принуждали участвовать в акциях оппозиции в 2021 году», — пишет портал.
Как пишет «Царьград», в социальных сетях активно обсуждают предполагаемую связь Асатряна с властями . Сам Асатрян якобы признал, что по приглашению жены премьера Анны Акопян совершал обряд освящения в резиденции главы правительства и принимал ее в монастыре.
