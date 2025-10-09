Депутат Госдумы РФ и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по делу об избиении полицейских в Нефтеюганске (ХМАО). Политик считает вынесенный для них приговор в виде штрафов, слишком мягким наказанием.
«В обращении к Генпрокурору России Александру Гуцану призываю провести проверку скандальной истории в Нефтеюганске. Где двух товарищей за избиение полицейских приговорили к... штрафам — в 25 и 30 тысяч рублей!» — сообщил Миронов в своем telegram-канале.
Депутат отметил, что давно следит за ситуацией и сразу поднял тему пересмотра дела. В Генпрокуратуру направлено соответствующее обращение. Под ним подписались все депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».
