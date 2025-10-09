09 октября 2025

Депутат Миронов требует сурового наказания для избивших двух полицейских в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Генпрокуратуру депутат отправил обращение
В Генпрокуратуру депутат отправил обращение Фото:

Депутат Госдумы РФ и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по делу об избиении полицейских в Нефтеюганске (ХМАО). Политик считает вынесенный для них приговор в виде штрафов, слишком мягким наказанием.

«В обращении к Генпрокурору России Александру Гуцану призываю провести проверку скандальной истории в Нефтеюганске. Где двух товарищей за избиение полицейских приговорили к... штрафам — в 25 и 30 тысяч рублей!» — сообщил Миронов в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что давно следит за ситуацией и сразу поднял тему пересмотра дела. В Генпрокуратуру направлено соответствующее обращение. Под ним подписались все депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы РФ и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по делу об избиении полицейских в Нефтеюганске (ХМАО). Политик считает вынесенный для них приговор в виде штрафов, слишком мягким наказанием. «В обращении к Генпрокурору России Александру Гуцану призываю провести проверку скандальной истории в Нефтеюганске. Где двух товарищей за избиение полицейских приговорили к... штрафам — в 25 и 30 тысяч рублей!» — сообщил Миронов в своем telegram-канале. Депутат отметил, что давно следит за ситуацией и сразу поднял тему пересмотра дела. В Генпрокуратуру направлено соответствующее обращение. Под ним подписались все депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...