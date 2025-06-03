Путин присвоил почетное звание двум сотрудникам пермского оборонного завода

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание двум сотрудникам ПАО «Научно-производственное объединение „Искра“». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Указ президента РФ о награждении государственными наградами. За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный машиностроитель РФ“ испытателю измерительных систем ПАО „НПО „Искра““ Сергею Бурдину и оператору станков с программным управлением (токарных) Регине Пашкевич», — говорится в документе.
Ранее URA.RU рассказывало, что Путин присвоил звание «Заслуженный артист Российской Федерации» художественному руководителю Пермской краевой специальной музыкальной школы Павлу Милюкову. Глава государства вручил ему удостоверение и нагрудный знак на торжественной церемонии 22 мая.
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