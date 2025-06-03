Путин присвоил почетное звание двум сотрудникам пермского оборонного завода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Два пермяка получили звание «Заслуженный машиностроитель РФ»
Два пермяка получили звание «Заслуженный машиностроитель РФ» Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание двум сотрудникам ПАО «Научно-производственное объединение „Искра“». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Указ президента РФ о награждении государственными наградами. За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный машиностроитель РФ“ испытателю измерительных систем ПАО „НПО „Искра““ Сергею Бурдину и оператору станков с программным управлением (токарных) Регине Пашкевич», — говорится в документе.

Ранее URA.RU рассказывало, что Путин присвоил звание «Заслуженный артист Российской Федерации» художественному руководителю Пермской краевой специальной музыкальной школы Павлу Милюкову. Глава государства вручил ему удостоверение и нагрудный знак на торжественной церемонии 22 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание двум сотрудникам ПАО «Научно-производственное объединение „Искра“». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «Указ президента РФ о награждении государственными наградами. За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный машиностроитель РФ“ испытателю измерительных систем ПАО „НПО „Искра““ Сергею Бурдину и оператору станков с программным управлением (токарных) Регине Пашкевич», — говорится в документе. Ранее URA.RU рассказывало, что Путин присвоил звание «Заслуженный артист Российской Федерации» художественному руководителю Пермской краевой специальной музыкальной школы Павлу Милюкову. Глава государства вручил ему удостоверение и нагрудный знак на торжественной церемонии 22 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...