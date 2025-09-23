Вахтовик из ХМАО отсудил у китайской компании полмиллиона рублей за отсутствие индексации зарплат

Инженер Нижневартовска (ХМАО) отсудил у Китайской компании коммуникаций и строительства» более 600 тысяч рублей из-за того, что ему несколько лет не повышали зарплату. Он работал вахтами на судостроительном заводе на Дальнем Востоке, указано в документах суда, с которыми ознакомилось агентство URA.RU.
«Житель Нижневартовска обратился в суд с иском к ООО „Китайская компания коммуникаций и строительства“ о возложении обязанности произвести индексацию зарплаты с 4 февраля 2021 года по 2 августа 2024 года с применением индекса потребительских цен по ДФО, взыскать задолженность по зарплате в размере 2 189 852 руб. 15 коп. Суд постановил взыскать с компании 604 168 рублей 93 копеек, компенсацию морального вреда — 10 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя — 10 920 руб.», — говорится в судебном акте.
По данным суда, вартовчанин работал ведущим инженером проектного производства по срочному договору на возведении судостроительного комплекса «Звезда». В суде инженер требовал более двух миллионов рублей за три года. Но суд решил, что истец пропустил время обращения в суд, поэтому снизил размер выплат.
Компания обжаловала решение. Представители фирмы утверждали, что индексация рассчитана неправильно, а зарплата инженера и так была высокой. Вахтовик настаивал на полном удовлетворении иска. Суд решил, что индексация действительно положена, но взыскать ее можно только за год до увольнения.
Агентство URA.RU направило запросы в ООО «Китайская компания коммуникаций и строительства». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Радужнинский городской суд обязал нефтяную компанию «Негуснефть» проиндексировать зарплату своим сотрудникам. Нарушение трудового законодательства обнаружилось в ходе прокурорской проверки.
