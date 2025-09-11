11 сентября 2025

Пермский оборонный завод попал под санкции Японии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Санкции Японии коснулись 48 компаний из России, включая пермскую
Санкции Японии коснулись 48 компаний из России, включая пермскую Фото:

Япония ввела санкции против пермского НПО «Искра». Предприятие оказалось в списке 48 организаций из России, попавших под санкционные меры.

«Кабинет министров сегодня одобрил введение экспортных запретов для ряда субъектов, включая Россию. Меры вводятся против 48 российских организаций и 14 физических лиц», — сообщается на сайте экономики, торговли и промышленности Японии.

Санкции предусматривают ограничения по платежам и операциям с капиталом. Под экспортные ограничения также попали девять зарубежных организаций из ОАЭ, Турции и Китая.

Публичное акционерное общество «НПО „Искра“» является правопреемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), образованного в Перми в 1955 году для разработки твердотопливных ракет. Коллектив предприятия принимал участие в создании и производстве ракетных двигателей для различных целей. В конце 2024 года НПО «Искра» было выведено из структур госкорпорации «Роскосмос» и передано под управление АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“».

Ранее URA.RU сообщало, что в новый пакет санкционных ограничений Украины попала пермская судоходная компания «Кама Шиппинг». На Украине у компании заблокируют активы, если таковые имеются. Судовладельцу также запрещены торговые операции на территории страны, транзит и перевозка грузов. Лицензии будут отозваны, а сделки с недвижимостью не будут иметь юридической силы. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Япония ввела санкции против пермского НПО «Искра». Предприятие оказалось в списке 48 организаций из России, попавших под санкционные меры. «Кабинет министров сегодня одобрил введение экспортных запретов для ряда субъектов, включая Россию. Меры вводятся против 48 российских организаций и 14 физических лиц», — сообщается на сайте экономики, торговли и промышленности Японии. Санкции предусматривают ограничения по платежам и операциям с капиталом. Под экспортные ограничения также попали девять зарубежных организаций из ОАЭ, Турции и Китая. Публичное акционерное общество «НПО „Искра“» является правопреемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), образованного в Перми в 1955 году для разработки твердотопливных ракет. Коллектив предприятия принимал участие в создании и производстве ракетных двигателей для различных целей. В конце 2024 года НПО «Искра» было выведено из структур госкорпорации «Роскосмос» и передано под управление АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“». Ранее URA.RU сообщало, что в новый пакет санкционных ограничений Украины попала пермская судоходная компания «Кама Шиппинг». На Украине у компании заблокируют активы, если таковые имеются. Судовладельцу также запрещены торговые операции на территории страны, транзит и перевозка грузов. Лицензии будут отозваны, а сделки с недвижимостью не будут иметь юридической силы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...