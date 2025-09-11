Пермский оборонный завод попал под санкции Японии

Япония ввела санкции против пермского НПО «Искра». Предприятие оказалось в списке 48 организаций из России, попавших под санкционные меры.
«Кабинет министров сегодня одобрил введение экспортных запретов для ряда субъектов, включая Россию. Меры вводятся против 48 российских организаций и 14 физических лиц», — сообщается на сайте экономики, торговли и промышленности Японии.
Санкции предусматривают ограничения по платежам и операциям с капиталом. Под экспортные ограничения также попали девять зарубежных организаций из ОАЭ, Турции и Китая.
Публичное акционерное общество «НПО „Искра“» является правопреемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), образованного в Перми в 1955 году для разработки твердотопливных ракет. Коллектив предприятия принимал участие в создании и производстве ракетных двигателей для различных целей. В конце 2024 года НПО «Искра» было выведено из структур госкорпорации «Роскосмос» и передано под управление АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“».
Ранее URA.RU сообщало, что в новый пакет санкционных ограничений Украины попала пермская судоходная компания «Кама Шиппинг». На Украине у компании заблокируют активы, если таковые имеются. Судовладельцу также запрещены торговые операции на территории страны, транзит и перевозка грузов. Лицензии будут отозваны, а сделки с недвижимостью не будут иметь юридической силы.
