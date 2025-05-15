Генсек НАТО отказался назвать Россию главной угрозой альянса

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Рютте заявил, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу НАТО
Рютте заявил, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу НАТО Фото:

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал прямо отвечать на вопрос, будет ли Россия названа главной угрозой в итоговой декларации саммита альянса в Гааге. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

«Мы посмотрим, каким именно будет формат этих выводов, сделанных в ходе встречи», — пояснил Рютте, отвечая на вопрос о возможном упоминании России в качестве главной угрозы альянсу. Его слова приводит агентство «Прайм». При этом он подчеркнул, что Москва «представляет собой долгосрочную угрозу».

По словам генсека, на предстоящей встрече лидеров стран-членов НАТО основное внимание будет уделено вопросам финансирования и развитию оборонных возможностей альянса. Рютте отметил важность увеличения затрат на оборону и обновления инфраструктуры военно-промышленного комплекса для реализации стратегических планов блока.

В 2024 году в итоговой декларации саммита говорилось, что Россия якобы представляет значительную и прямую угрозу безопасности союзников. В ответ бывший российский посол в США Анатолий Антонов охарактеризовал действия НАТО как агрессивные и тиранические.

Ранее российские власти неоднократно заявляли о росте военной активности НАТО у российских границ. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, альянс проводит крупнейшие за десятилетия учения, в ходе которых отрабатываются сценарии наступательных действий, включая захват Калининградской области и превентивные удары по российским ядерным объектам.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал прямо отвечать на вопрос, будет ли Россия названа главной угрозой в итоговой декларации саммита альянса в Гааге. Об этом он заявил во время общения с журналистами. «Мы посмотрим, каким именно будет формат этих выводов, сделанных в ходе встречи», — пояснил Рютте, отвечая на вопрос о возможном упоминании России в качестве главной угрозы альянсу. Его слова приводит агентство «Прайм». При этом он подчеркнул, что Москва «представляет собой долгосрочную угрозу». По словам генсека, на предстоящей встрече лидеров стран-членов НАТО основное внимание будет уделено вопросам финансирования и развитию оборонных возможностей альянса. Рютте отметил важность увеличения затрат на оборону и обновления инфраструктуры военно-промышленного комплекса для реализации стратегических планов блока. В 2024 году в итоговой декларации саммита говорилось, что Россия якобы представляет значительную и прямую угрозу безопасности союзников. В ответ бывший российский посол в США Анатолий Антонов охарактеризовал действия НАТО как агрессивные и тиранические. Ранее российские власти неоднократно заявляли о росте военной активности НАТО у российских границ. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, альянс проводит крупнейшие за десятилетия учения, в ходе которых отрабатываются сценарии наступательных действий, включая захват Калининградской области и превентивные удары по российским ядерным объектам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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