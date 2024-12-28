Правительство РФ расширит доступность бесплатных социальных услуг

Правительство России приняло постановление о повышении доступности бесплатных социальных услуг путем расширения перечня доходов, которые не учитываются при оценке нуждаемости граждан. Соответствующее решение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Порядок оценки доходов граждан, обращающихся за бесплатными социальными услугами, приближен к комплексной оценке нуждаемости, применяемой при назначении единого пособия. В частности, существенно расширен перечень доходов, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости», — говорится в сообщении.
Согласно пояснениям Министерства труда и социальной защиты РФ, нововведения нацелены на улучшение условий для основных категорий получателей социальных услуг: россиян с ограниченными возможностями, семей с детьми и пожилых людей. В рамках новой системы не будут учитываться такие доходы как зарплаты в государственных и муниципальных организациях для проживающих в социальных стационарах, а также различные виды субсидий и компенсаций.
С началом 2025 года в Российской Федерации начнут действовать обновленные нормативы, касающиеся пенсионных начислений. Кроме того, появится автоматическая выплата дополнительных средств лицам старше 80 лет и инвалидам. Также в России вырастут пособия на детей до 17 лет и увеличатся выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Какие меры поддержки начнут действовать с 1 января 2025 года — в материале URA.RU.
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