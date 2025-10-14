Семейную налоговую выплату получат семь миллионов родителей

Более семи миллионов работающих родителей с двумя и более детьми смогут получить семейную налоговую выплату в 2026 году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
«Начиная с 2026 года, запускается семейная налоговая выплата. Мы предполагаем, что ей воспользуются порядка 7,3 миллиона работающих родителей двух и более детей», — передает ТАСС слова Котякова. Новая мера социальной поддержки позволит оказать дополнительную помощь примерно 11 миллионам детей, выросших в семьях с работающими родителями.
Получить выплату смогут родители двоих и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает полуторный региональный прожиточный минимум, имущество соответствует установленным критериям, а также отсутствует задолженность по алиментам. Размер выплаты составит 7% из 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного получателем.
Кроме того, в 2026 году государство планирует выделить почти 46 миллиардов рублей на реализацию программы социального контракта, что позволит охватить порядка 700 тысяч человек. Финансирование направят на повышение доходов семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на содействие занятости и развитие личного подсобного хозяйства.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой повысить размер единого пособия на детей, установив его на уровне не ниже прожиточного минимума. Для отдельных групп семей, по мнению депутата, сумма выплаты должна быть увеличена в полтора или два раза. Парламентарий уточнил, что сейчас размер единого пособия варьируется от 50 до 100% прожиточного минимума.
