«Тайные поселения староверов»: что известно о новой загадочной версии в истории исчезновения Усольцевых

Исчезновение семьи Усольцевых в труднодоступных районах тайги Красноярского края получает новое развитие. Появилась версия, согласно которой 64-летний Сергей, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина могли быть приняты в одну из старообрядческих общин. При этом волонтер Борис Неспаев заявлял, что активные поиски приостановлены.

Усольцевы, а также собака породы корги исчезли 28 сентября во время туристического маршрута, проходившего по территории Красноярского края. Вследствие неблагоприятных погодных условий было принято решение завершить активную фазу поисковых работ с привлечением добровольцев. Сейчас поисковые действия осуществляются профессиональными спасателями, а также отдельными волонтерами, прибывшими из разных регионов России. Подробнее о версии со старообрядцами — в материале URA.RU.

Надежда на староверов

До тех пор, пока семья Усольцевых не обнаружена погибшей, спасательные службы исходят из предположения, что они остаются в живых. Об этом сообщила руководитель поискового отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина. Она подчеркнула, что существует вероятность того, что Усольцевы могли встретить в тайге старообрядцев, которые предоставили им убежище.

Правила общин староверов

С целью проверки гипотезы о староверах журналисты aif.ru связались непосредственно с жителями, находящимися в непосредственной близости от таежных старообрядцев. Екатерина Иржакова, сотрудник администрации деревни Ярцево Енисейского района, раскрыла особенности уклада жизни старообрядческих общин.

По словам Иржаковой, крайне маловероятно, что семья Усольцевых могла внезапно оставить прежнюю жизнь и присоединиться к староверам. Она отметила, что ей не известно о случаях, когда подобное решение принимали целые семьи.

«Допустим, я о таких случаях не слышала, чтобы целыми семьями… Да, есть молодые семьи, которые жили так всегда. <…> Они не ведут затворнический образ жизни, с нами контактируют. <…> Мы им помощь оказываем, если обращаются. Это добрые, хорошие люди, но чужаков они особо не жалуют», — подчеркнула Иржакова.

Особое значение, по словам специалиста, имеет порядок вступления в общину, который исключает возможность спонтанного перехода к старообрядцам. Иногда кто-то из жителей деревни, как правило, уже в преклонном возрасте, уходит в старообрядческий монастырь. Однако подобные случаи крайне редки и не происходят внезапно. Это не вопрос одномоментного решения — захотел и ушел к Богу. Для этого необходимо пройти множество испытаний, и посторонних туда не принимают, пояснила Иржакова.

Староверы не согласны с гипотезой

Беседа с жительницей деревни Ярцево внесла сомнения в сложившуюся оптимистичную версию происходящего. Иржакова подчеркнула, что появление семьи Усольцевых на территории их населенного пункта не осталось бы незамеченным.

Если бы пропавшие действительно решили присоединиться к старообрядцам, то, скорее всего, выбрали бы одну из общин, расположенных ближе к их прежнему месту жительства. В Красноярском крае подобных поселений достаточно.

Эксперт также акцентировала внимание на уровне информированности внутри подобных сообществ: «Если бы Усольцевы появились в наших краях, мы бы узнали, услышали об этом. Шептались бы». Фраза о «шепотках» иллюстрирует степень открытости жизни внутри подобных деревень для своих и одновременно — ее закрытость для посторонних.

От староверов к сектантам

Отказ от версии, связанной со старообрядцами, закономерно привел к появлению иной, куда более тревожной гипотезы. Иржакова открыто высказала предположение, которое поддержали и некоторые специалисты. По ее мнению, если допустить, что семья Усольцевых столь легко примкнула к религиозной общине, то вполне возможно, что речь идет не о старообрядцах, а о секте. Ранее криминалист Михаил Игнатов уже высказывал версию, согласно которой исчезновение семьи в лесах Красноярского края могло быть связано с деятельностью сектантов.

Таким образом, версия о причастности «староверов» разделилась на два противоположных сценария: с одной стороны — почти мифическое спасение в гостеприимной и благочестивой семье, с другой — трагическая участь жертв ритуальных обрядов. Между этими двумя полюсами не остается пространства для других объяснений. Именно столь резкая противоположность версий и отсутствие каких-либо следов, по словам Торгашиной, вынуждают поисковые отряды с наступлением весенней оттепели вновь отправляться в Кутурчинское Белогорье.

Старообрядцы в Красноярском крае

Старообрядческие общины, проживающие в лесных массивах Красноярского края, в основном происходят от русских крестьян и ссыльных, которые в XVII веке покинули свои родные земли в попытке избежать церковных реформ и связанных с ними гонений. Для сохранения вероисповедания и традиционного образа жизни старообрядцы выбирали для поселения труднодоступные таежные районы Сибири.

Сегодня эти общины присутствуют как в южных, так и в центральных и северных частях Красноярского края, преимущественно в удаленных и изолированных местах. Они строго следуют традиционным устоям: носят характерную для старообрядцев одежду, отказываются от современных удобств, таких как электричество и интернет, а также, в ряде случаев, не пользуются паспортами. Основу их экономики составляет натуральное хозяйство — охота, рыболовство, земледелие, сбор дикоросов.