06 июня 2023

Новый руководитель ГУФСИН по Пермскому краю будет назначен после 12 июня

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Заседание с участием Павла Крашенинникова по обсуждению Конституции РФ. Екатеринбург, тюремщик, фсин россии
Главное управление ФСИН России по Пермскому краю возглавит Леонид Мустайкин Фото:

Новым руководителем ГУФСИН по Пермскому краю будет назначен Леонид Мустайкин. К своим обязанностям он должен приступить после длинных праздничных выходных. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к уголовно-исполнительной системе региона.

«Приказ о назначении Мустайкина на должность руководителя ГУФСИН по Пермскому краю должен быть подписан сразу после 12 июня», — рассказал собеседник агентства. Его предшественник Юрий Лымарь занимал кресло руководителя главного управления региона с 2019 года и ушел на пенсию в феврале 2023 года.

Леонид Мустайкин родился и вырос в Мордовии, окончил Рязанский институт права и экономики Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. Работал на различных должностях в уголовно-исполнительной системе РФ, последние шесть лет возглавлял УФСИН по республике Мордовия.

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Новым руководителем ГУФСИН по Пермскому краю будет назначен Леонид Мустайкин. К своим обязанностям он должен приступить после длинных праздничных выходных. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к уголовно-исполнительной системе региона. «Приказ о назначении Мустайкина на должность руководителя ГУФСИН по Пермскому краю должен быть подписан сразу после 12 июня», — рассказал собеседник агентства. Его предшественник Юрий Лымарь занимал кресло руководителя главного управления региона с 2019 года и ушел на пенсию в феврале 2023 года. Леонид Мустайкин родился и вырос в Мордовии, окончил Рязанский институт права и экономики Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. Работал на различных должностях в уголовно-исполнительной системе РФ, последние шесть лет возглавлял УФСИН по республике Мордовия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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