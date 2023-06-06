Новый руководитель ГУФСИН по Пермскому краю будет назначен после 12 июня

07 июня 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Главное управление ФСИН России по Пермскому краю возглавит Леонид Мустайкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новым руководителем ГУФСИН по Пермскому краю будет назначен Леонид Мустайкин. К своим обязанностям он должен приступить после длинных праздничных выходных. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к уголовно-исполнительной системе региона. «Приказ о назначении Мустайкина на должность руководителя ГУФСИН по Пермскому краю должен быть подписан сразу после 12 июня», — рассказал собеседник агентства. Его предшественник Юрий Лымарь занимал кресло руководителя главного управления региона с 2019 года и ушел на пенсию в феврале 2023 года. Леонид Мустайкин родился и вырос в Мордовии, окончил Рязанский институт права и экономики Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. Работал на различных должностях в уголовно-исполнительной системе РФ, последние шесть лет возглавлял УФСИН по республике Мордовия.

Новым руководителем ГУФСИН по Пермскому краю будет назначен Леонид Мустайкин. К своим обязанностям он должен приступить после длинных праздничных выходных. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к уголовно-исполнительной системе региона. «Приказ о назначении Мустайкина на должность руководителя ГУФСИН по Пермскому краю должен быть подписан сразу после 12 июня», — рассказал собеседник агентства. Его предшественник Юрий Лымарь занимал кресло руководителя главного управления региона с 2019 года и ушел на пенсию в феврале 2023 года. Леонид Мустайкин родился и вырос в Мордовии, окончил Рязанский институт права и экономики Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. Работал на различных должностях в уголовно-исполнительной системе РФ, последние шесть лет возглавлял УФСИН по республике Мордовия.