Путин подписал закон о применении принудительных работ как уголовного наказания

В России расширят применение принудительных работ как самостоятельного вида уголовного наказания. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Теперь суды смогут назначать принудительные работы напрямую, без замены лишения свободы.
Как сказано в законе, опубликованном на сайте правовых актов, наказание будет применяться за преступления небольшой и средней тяжести, а также за некоторые тяжкие преступления при первичном осуждении. Максимальный срок — пять лет. Осужденный будет отбывать наказание в исправительном центре, а из его заработка удерживать от 5 до 20% в доход государства.
При этом принудительные работы не предусматриваются в отношении несовершеннолетних, лиц с инвалидностью I и II групп, беременных женщин и пенсионеров. Также такое наказание не может быть назначено военнослужащим и мужчинам, являющимся единственными родителями детей в возрасте до трех лет.
Кроме того, документ предусматривает, что при злостном уклонении от принудительных работ или нарушении установленного режима наказание может быть заменено на лишение свободы. В случае, если осужденный уклоняется от наказания до его начала, суд имеет право сразу назначить лишение свободы.
Также законом внесены изменения в ряд статей Уголовного кодекса РФ. Принудительные работы вводятся как возможная альтернатива лишению свободы или штрафу по статьям об уклонении от уплаты алиментов, незаконной банковской деятельности, незаконной охоте, коммерческом подкупе и нарушениям в сфере госконтрактов.
Одновременно скорректированы максимальные сроки наказаний: например, по статье о коммерческом подкупе максимальный срок лишения свободы увеличен с трех до четырех лет, а принудительные работы могут быть назначены на такой же срок. Закон также устанавливает новые размеры штрафов и дополнительные ограничения для осужденных.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, устанавливающий равный правовой статус для экстремистских сообществ и экстремистских организаций, пишет RT. В соответствии с обновленной редакцией законодательства, определение «экстремистской организации» было расширено и теперь охватывает также экстремистские сообщества, чьи основатели, руководители либо участники уже привлечены к ответственности по обвинениям в создании экстремистского сообщества.
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