На месте криминальной овощебазы Екатеринбурга построят бизнес-квартал

11 октября 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Когда именно перенесут скандальную овощебазу, пока неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Овощебаза №4, которая располагается в Завокзальном районе Екатеринбурга и известна криминальными разборками, будет вынесена за пределы квартал. На ее месте появятся общественно-деловые постройки. Об этом заявил начальник Главархитектуры города Руслан Габдрахманов во время заседания комиссии по городскому хозяйству и градостроительству. «Концептом проекта предусмотрено развитие территории [овощебазы] — это вынос и замещение на другую функцию. В концепции предполагается, что будет общественно-деловая застройка с большим количеством рабочих мест», — заявил Габдрахманов. И добавил, что понимания по срокам переноса овощебазы пока нет. Ранее URA.RU писало, что улице Завокзальной планируют провести комплексное развитие территории: строительная компания «ПИК» возводит дома на бывшей территории завода «Уралпластик». Также в этом месте расположено множество складских и логистических комплексов, в том числе, скандально известная овощебаза №4, из-за которой с 90-х годов прошлого века спорят несколько авторитетных бизнесменов. Помимо этого, база часто привлекает внимание силовиков: последний раз сотрудники Росгвардии по Свердловской области и городской полиции проверяли помещение в феврале 2022 года.

Овощебаза №4, которая располагается в Завокзальном районе Екатеринбурга и известна криминальными разборками, будет вынесена за пределы квартал. На ее месте появятся общественно-деловые постройки. Об этом заявил начальник Главархитектуры города Руслан Габдрахманов во время заседания комиссии по городскому хозяйству и градостроительству. «Концептом проекта предусмотрено развитие территории [овощебазы] — это вынос и замещение на другую функцию. В концепции предполагается, что будет общественно-деловая застройка с большим количеством рабочих мест», — заявил Габдрахманов. И добавил, что понимания по срокам переноса овощебазы пока нет. Ранее URA.RU писало, что улице Завокзальной планируют провести комплексное развитие территории: строительная компания «ПИК» возводит дома на бывшей территории завода «Уралпластик». Также в этом месте расположено множество складских и логистических комплексов, в том числе, скандально известная овощебаза №4, из-за которой с 90-х годов прошлого века спорят несколько авторитетных бизнесменов. Помимо этого, база часто привлекает внимание силовиков: последний раз сотрудники Росгвардии по Свердловской области и городской полиции проверяли помещение в феврале 2022 года.