«Нет никакой злобы»: экс-вице-мэра Екатеринбурга Контеева выпустили из колонии. Фото, видео

Экс-вице-мэра Екатеринбурга Контеева выпустили из колонии

19 июня 2025 в 20:01 Размер текста - 17 +

Виктор Контеев последние 13 лет провел за решеткой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Дело Контеева Бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, который последние 13 лет отбывал наказание за покушение на убийство, вымогательство, мошенничество и отмывание денег, выпустили из тагильской колонии. Своего адвоката он ждал на остановке неподалеку, за ним также приехал сын Александр, передает корреспондент URA.RU. Сейчас Контеев больше всего хочет увидеть внуков, в его планах на свободе — заниматься социальными проектами, помогать храмам. «Эти годы меня научили одному: когда заходишь в эту систему, ты должен забыть два слова — ответственность и справедливость. Потому что, к сожалению, зачастую результаты сказывались не в мою сторону. Поэтому нет никакой злобы, нет никакой мести, просто безусловно, время, и я надеюсь, мы с [адвокатом] Сергеем Вячеславовичем [Колоссовским] со временем докажем правоту нашей действий, сфальсифицированные дела. И те люди, которые это делали — Бог им судья», — отметил он. Все девять лет он следил за новостями Свердловской области, выписывал девять газет. Контеев признался, что самое тяжелое после попадания на «зону» — информационный вакуум. «Ни баланда, ни условия содержания. Вот именно информационная блокада. Ну и определенное бессилие, потому что если ты на воле решаешь вопрос на раз-два, за 20 секунд, это все чужое дело», — добавил он. Днем суд в Екатеринбурге поддержал решение предыдущей инстанции о том, чтобы выпустить Контеева условно-досрочно. Его арестовали в 2011 году. Его обвинили в вымогательстве долей екатеринбургской овощебазы №4 и организации заказных убийств. Через три года Контеева приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Летом 2023 года ему добавили тюремный срок, признав виновным в вымогательстве и покушении на коммерсанта. Суммарно Контееву назначили 21 год лишения свободы. В 2024-м срок снизили на год. Фото: Виталий Красиков, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, который последние 13 лет отбывал наказание за покушение на убийство, вымогательство, мошенничество и отмывание денег, выпустили из тагильской колонии. Своего адвоката он ждал на остановке неподалеку, за ним также приехал сын Александр, передает корреспондент URA.RU. Сейчас Контеев больше всего хочет увидеть внуков, в его планах на свободе — заниматься социальными проектами, помогать храмам. «Эти годы меня научили одному: когда заходишь в эту систему, ты должен забыть два слова — ответственность и справедливость. Потому что, к сожалению, зачастую результаты сказывались не в мою сторону. Поэтому нет никакой злобы, нет никакой мести, просто безусловно, время, и я надеюсь, мы с [адвокатом] Сергеем Вячеславовичем [Колоссовским] со временем докажем правоту нашей действий, сфальсифицированные дела. И те люди, которые это делали — Бог им судья», — отметил он. Все девять лет он следил за новостями Свердловской области, выписывал девять газет. Контеев признался, что самое тяжелое после попадания на «зону» — информационный вакуум. «Ни баланда, ни условия содержания. Вот именно информационная блокада. Ну и определенное бессилие, потому что если ты на воле решаешь вопрос на раз-два, за 20 секунд, это все чужое дело», — добавил он. Днем суд в Екатеринбурге поддержал решение предыдущей инстанции о том, чтобы выпустить Контеева условно-досрочно. Его арестовали в 2011 году. Его обвинили в вымогательстве долей екатеринбургской овощебазы №4 и организации заказных убийств. Через три года Контеева приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Летом 2023 года ему добавили тюремный срок, признав виновным в вымогательстве и покушении на коммерсанта. Суммарно Контееву назначили 21 год лишения свободы. В 2024-м срок снизили на год.