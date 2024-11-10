В ХМАО откроется магазин «Золотое яблоко»

В Сургуте откроется первый в ХМАО магазин «Золотое яблоко»
В одном из торговых центров Сургута откроется популярный магазин парфюмерии и косметики «Золотое яблоко». В ХМАО он будет первым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«В Сургуте готовится к открытию первый магазин „Золотого Яблока“. Это четвертый магазин сети в Уральском федеральном округе», — прокомментировали агентству в «Золотом яблоке».
Дату открытия компания пока что держит в секрете. «Более подробно про открытие супермаркета сможем сообщить позже», — добавили в пресс-службе. Между тем, местные говорят, что магазин должен открыться в марте 2025 года.
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