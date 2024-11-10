10 ноября 2024

В ХМАО откроется магазин «Золотое яблоко»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте откроется первый в ХМАО магазин «Золотое яблоко»
В Сургуте откроется первый в ХМАО магазин «Золотое яблоко» Фото:

В одном из торговых центров Сургута откроется популярный магазин парфюмерии и косметики «Золотое яблоко». В ХМАО он будет первым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«В Сургуте готовится к открытию первый магазин „Золотого Яблока“. Это четвертый магазин сети в Уральском федеральном округе», — прокомментировали агентству в «Золотом яблоке».

Дату открытия компания пока что держит в секрете. «Более подробно про открытие супермаркета сможем сообщить позже», — добавили в пресс-службе. Между тем, местные говорят, что магазин должен открыться в марте 2025 года.

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В одном из торговых центров Сургута откроется популярный магазин парфюмерии и косметики «Золотое яблоко». В ХМАО он будет первым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «В Сургуте готовится к открытию первый магазин „Золотого Яблока“. Это четвертый магазин сети в Уральском федеральном округе», — прокомментировали агентству в «Золотом яблоке». Дату открытия компания пока что держит в секрете. «Более подробно про открытие супермаркета сможем сообщить позже», — добавили в пресс-службе. Между тем, местные говорят, что магазин должен открыться в марте 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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