За мусор пермяки будут платить гораздо больше

Тариф на вывоз мусора в Пермском крае вырастет на 57% в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Утилизация мусора дорожает
Утилизация мусора дорожает Фото:

С июля следующего года в Пермском крае тарифы на вывоз мусора для жителей вырастут на 57%. Такие данные озвучили в минтарифов региона.

«Рост тарифа превысит 57%. С 1 июля 2025 года месячная плата для жителей МКД составит 186,39 рубля с человека (до 1 июля — 118,05 рубля), а для жителей ИЖС — 218,69 рубля с человека (до 1 июля — 138,51 рубля)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы минтарифов.

В ведомстве отмечают, что повышение цен связано с инвестиционными программами в отрасли сортировки и хранения мусора. В Березниках хотят построить новые участки на местном полигоне, а в Верещагино уже готова новая линия сортировки отходов.

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С июля следующего года в Пермском крае тарифы на вывоз мусора для жителей вырастут на 57%. Такие данные озвучили в минтарифов региона. «Рост тарифа превысит 57%. С 1 июля 2025 года месячная плата для жителей МКД составит 186,39 рубля с человека (до 1 июля — 118,05 рубля), а для жителей ИЖС — 218,69 рубля с человека (до 1 июля — 138,51 рубля)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы минтарифов. В ведомстве отмечают, что повышение цен связано с инвестиционными программами в отрасли сортировки и хранения мусора. В Березниках хотят построить новые участки на местном полигоне, а в Верещагино уже готова новая линия сортировки отходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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