За мусор пермяки будут платить гораздо больше

С июля следующего года в Пермском крае тарифы на вывоз мусора для жителей вырастут на 57%. Такие данные озвучили в минтарифов региона.
«Рост тарифа превысит 57%. С 1 июля 2025 года месячная плата для жителей МКД составит 186,39 рубля с человека (до 1 июля — 118,05 рубля), а для жителей ИЖС — 218,69 рубля с человека (до 1 июля — 138,51 рубля)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы минтарифов.
В ведомстве отмечают, что повышение цен связано с инвестиционными программами в отрасли сортировки и хранения мусора. В Березниках хотят построить новые участки на местном полигоне, а в Верещагино уже готова новая линия сортировки отходов.
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