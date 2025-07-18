Суд объяснил, почему обязал снести объекты в пермском парке Горького

Арбитражный суд Пермского края признал объект «Театр эстрады» на территории Центрального парка развлечений имени Горького (ЦПР) самовольной постройкой, а также лишил компанию права собственности на проходную будку. Причины раскрыты в мотивировочной часть решения по делу департамента земельных отношений мэрии Перми и ООО.
Представители парка утверждали, что департамент пропустил срок исковой давности, поскольку оба объекта были оформлены в собственность в 1990-х годах. Также ответчик ссылался на экспертное мнение, по которому спорная эстрада неразрывно связана с другим объектом, легальность которого не оспаривается. «Суд отметил, что представленное заключение эксперта не может быть признано объективным, поскольку подготовлено организацией, участником которой является Рашид Габдуллин — основной владелец ЦПР», — на опубликованные материалы ссылается «Коммерсант-Прикамье».
При этом было указано, что истец действовал в пределах установленного законом срока для обращения с иском, а оформление права собственности в 90-х не отменяет необходимости соблюдения градостроительных и земельных норм. За время разбирательства в адрес общества было составлено 99 административных протоколов за нарушения, связанные с внешним видом торговых точек на территории ЦПР. Ранее арендатор пермского парка проиграл суд мэрии за спорные кафе.
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