Арендатор пермского парка Горького не смог отменить в суде снос главной сцены

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «ЦПР», арендующему парк имени Горького в Перми, в удовлетворении жалобы на решение о сносе театра эстрады — главной сцены парка. Аналогичное решение касается проходной будки. Соответствующее постановление вынесено 29 сентября.
«ЦПР пытался оспорить ранее принятое решение в пользу департамента земельных отношений администрации города, выступавшего истцом по данному делу. Департамент настаивал на признании отсутствия у арендатора права собственности на проходную будку, а также требовал признать театр эстрады самовольной постройкой и обязать демонтировать его», — отражено в материалах дела, опубликованных на официальном сайте суда.
Апелляционная жалоба от ООО «ЦПР» поступила в суд 28 июля. По итогам рассмотрения судьи оставили в силе решение суда первой инстанции, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы. Таким образом, судебное решение вступило в законную силу. На сегодняшний день в ООО «Центральный парк развлечений имени Горького» 76% компании принадлежат предпринимателю Рашиду Габдуллину, еще 24% находятся в собственности городского департамента имущественных отношений.
Сейчас продолжается рассмотрение еще одного иска к парку Горького — на этот раз со стороны администрации Свердловского района. Иск касается требования о сносе пяти объектов, расположенных на территории парка: двух летних кафе («Халва» и Casa Mia), гаража и двух общественных туалетов. Сейчас ведутся переговоры о заключении мирового соглашения, предусматривающего безвозмездную передачу спорных объектов в муниципальную собственность.
