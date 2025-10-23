Мужчина исчез в районе тайги, где пропали Усольцевы

Рыбака ищут в Красноярском крае в 10 км от места исчезновения семьи Усольцевых Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Красноярском крае продолжаются поиски 54-летнего мужчины, который пропал во время рыбалки в районе станции Кой в Партизанском районе. Место его исчезновения находится всего в 10 километрах от зоны поисков семьи Усольцевых, таинственно пропавшей ранее в этом же районе.

«Станислав доехал до станции Кой в Партизанском районе еще 18 октября: взял лодку и продукты. Назад собирался вернуться 19 октября, но исчез, телефон перестал отвечать. Близкие обратились в экстренные службы» — передает информацию telegram-канал Shot.

Спасатели уже обследовали около 15 километров вдоль реки Мана, где была обнаружена лодка пропавшего мужчины. Однако других зацепок, которые могли бы прояснить судьбу рыбака, найти пока не удалось. Поисковые операции продолжаются уже пятый день.

Продолжение после рекламы

Инцидент произошел в непосредственной близости от места загадочного исчезновения семьи Усольцевых, что добавляет тревоги местным жителям и поисковым службам. Оба случая происходят в труднодоступной местности Партизанского района Красноярского края.