Оперативные мероприятия по поиску пропавшей под Красноярском семьи продолжатся

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пропавшую семью ищут в тайге уже две недели
Пропавшую семью ищут в тайге уже две недели Фото:
новость из сюжета
Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края

Под Красноярском продолжатся поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

«Активная фаза поисково-спасательных работ со стороны полиции завершена, далее продолжается оперативная работа», — цитирует ТАСС полицейских. Семью продолжают искать в том числе в Партизанском, Саянском и Манском районах», — сообщили в ведомстве.

Активная фаза массовых поисков семьи Усольцевых, пропавшей в лесах района Минской петли Красноярского края 28 сентября 2025 года, завершена, но операция продолжается в формате точечных заданий с участием только специалистов с альпинистской подготовкой, сообщили в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Семья Усольцевых бесследно исчезла 28 сентября. По имеющимся данным, семья отправилась в поход по таежной местности, планируя провести ночь в домике-куполе, расположенном на территории Минской петли. Ранее операцию по розыску значительно осложняли неблагоприятные погодные условия, препятствовавшие задействованию авиации, включая вертолеты и беспилотники. Среди рассматриваемых версий исчезновения фигурировало нападение диких животных, что подчеркивает сложность и опасность условий, в которых ведутся поиски. Активная фаза поисков уже завершилась, силовики сосредоточены в районе последнего зафиксированного сигнала телефона главы семейства. Все, что удалось выяснить за две недели о пропавших — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Красноярском продолжатся поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Об этом сообщили в региональном главке МВД. «Активная фаза поисково-спасательных работ со стороны полиции завершена, далее продолжается оперативная работа», — цитирует ТАСС полицейских. Семью продолжают искать в том числе в Партизанском, Саянском и Манском районах», — сообщили в ведомстве. Активная фаза массовых поисков семьи Усольцевых, пропавшей в лесах района Минской петли Красноярского края 28 сентября 2025 года, завершена, но операция продолжается в формате точечных заданий с участием только специалистов с альпинистской подготовкой, сообщили в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Семья Усольцевых бесследно исчезла 28 сентября. По имеющимся данным, семья отправилась в поход по таежной местности, планируя провести ночь в домике-куполе, расположенном на территории Минской петли. Ранее операцию по розыску значительно осложняли неблагоприятные погодные условия, препятствовавшие задействованию авиации, включая вертолеты и беспилотники. Среди рассматриваемых версий исчезновения фигурировало нападение диких животных, что подчеркивает сложность и опасность условий, в которых ведутся поиски. Активная фаза поисков уже завершилась, силовики сосредоточены в районе последнего зафиксированного сигнала телефона главы семейства. Все, что удалось выяснить за две недели о пропавших — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...