Оперативные мероприятия по поиску пропавшей под Красноярском семьи продолжатся

Под Красноярском продолжатся поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
«Активная фаза поисково-спасательных работ со стороны полиции завершена, далее продолжается оперативная работа», — цитирует ТАСС полицейских. Семью продолжают искать в том числе в Партизанском, Саянском и Манском районах», — сообщили в ведомстве.
Активная фаза массовых поисков семьи Усольцевых, пропавшей в лесах района Минской петли Красноярского края 28 сентября 2025 года, завершена, но операция продолжается в формате точечных заданий с участием только специалистов с альпинистской подготовкой, сообщили в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Семья Усольцевых бесследно исчезла 28 сентября. По имеющимся данным, семья отправилась в поход по таежной местности, планируя провести ночь в домике-куполе, расположенном на территории Минской петли. Ранее операцию по розыску значительно осложняли неблагоприятные погодные условия, препятствовавшие задействованию авиации, включая вертолеты и беспилотники. Среди рассматриваемых версий исчезновения фигурировало нападение диких животных, что подчеркивает сложность и опасность условий, в которых ведутся поиски. Активная фаза поисков уже завершилась, силовики сосредоточены в районе последнего зафиксированного сигнала телефона главы семейства. Все, что удалось выяснить за две недели о пропавших — в материале URA.RU.
