14 октября 2025

В Пермском крае десятки рабочих получили тяжелые травмы на производстве

Пермяки получили тяжелые и смертельные травмы на рабочем месте
Пермяки получили тяжелые и смертельные травмы на рабочем месте Фото:

В Пермском крае за девять месяцев текущего года на производстве зарегистрированы сотни несчастных случаев, 65 из них закончились тяжелыми последствиями для рабочих. Информация приводится в статистическом отчете, которые подготовили отделение фонда пенсионного и социального страхования (ОСФР) по Прикамью и Государственная инспекциея труда в Пермском крае.

«По результатам проведенной ОСФР по Пермскому краю экспертизы материалов расследований несчастных случаев, за 9 месяцев признаны страховыми 368 несчастных случаев на производстве (за аналогичный период прошлого года 390 несчастных случаев)», — сказано в отчете. По данным Госинспекции труда в крае, за этот же период «в организациях региона зарегистрировано 65 несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, 13 — со смертельным исходом».

В топ-3 самых травмоопасных производств по-прежнему входят: обрабатывающие производства (28 несчастных случаев с тяжелыми последствиями); строительство (12 несчастных случаев с тяжелыми последствиями) и обеспечение электроэнергией, газом и паром (5 несчастных случаев с тяжелыми последствиями). URA.RU рассказывало, что Инспекция проводит плановые и внеплановые проверки на производственных объектах после несчастных случаев.

