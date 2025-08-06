06 августа 2025

В Сургуте родилась первая в этом году тройня

В Сургуте (ХМАО) на свет одновременно появились две девочки и мальчик.  Это первая тройня в этом году, рожденная в Центре охраны материнства и детства. 

«В Сургутском центре охраны материнства и детства родилась первая в этом году тройня. Молодая пациентка, 21-летняя девушка, впервые ставшая мамой, была экстренно прооперирована на 32 неделе беременности из-за преждевременного излития околоплодных вод и предлежания петель пуповины», — сообщила с своем telegram-канале президент медицинского учреждения Лариса Белоцерковцева. 

Вес мальчика составил 1430 граммов, а рост 40 сантиметров. Девочки родились  — весом 1380  и 1340 граммов, рост 37 и 40 сантиметров соответственно. Почти три недели мама и дети находятся под наблюдением специалистов центра.

После стабилизации состояния малышей в реанимации их перевели в отделение патологии новорожденных, где продолжают интенсивную терапию. Медики отмечают положительную динамику состояния детей и заверяют, что делают все возможное, чтобы мама и малыши как мо жно скорее оказались дома. 

Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году в ХМАО родилось 65 разнополых двоен. При этом в Сургуте появилось на свет 35 пар.

