Медведев выступил с радикальным предложением по трудовым мигрантам
Медведев заявил, что мигранты должны уезжать после выполнения всех рабочих задач
Трудовые мигранты должны покидать Россию после выполнения всех рабочих задач. С таким заявлением выступил запред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Необходимо усовершенствовать механизмы привлечения в нашу страну иностранной рабочей силы. Прежде всего требуется эффективная система организованного набора трудовых мигрантов. Необходимо, чтобы мигрант находился в нашей стране строго в соответствии с условиями своего трудового договора и немедленно покидал ее территорию, когда его задачи выполнены», — написал Медведев в Max.
Зампред Совбеза также обратил внимание, что в сфере незаконной миграции нужно свести к минимуму нагрузку на социальную сферу и здравоохранение. Кроме того, Медведев считает, что бесконтрольная миграция выгодна врагам РФ. Ситуацию в стране с нелегальными иностранцами он охарактеризовал как «серьезную и напряженную».
