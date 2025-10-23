Медведев выступил с радикальным предложением по трудовым мигрантам

Медведев заявил, что мигранты должны уезжать после выполнения всех рабочих задач Фото: Илья Московец © URA.RU

Трудовые мигранты должны покидать Россию после выполнения всех рабочих задач. С таким заявлением выступил запред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Необходимо усовершенствовать механизмы привлечения в нашу страну иностранной рабочей силы. Прежде всего требуется эффективная система организованного набора трудовых мигрантов. Необходимо, чтобы мигрант находился в нашей стране строго в соответствии с условиями своего трудового договора и немедленно покидал ее территорию, когда его задачи выполнены», — написал Медведев в Max.