Медведев: полномочия в сфере внешней трудовой миграции будут переданы МВД
23 октября 2025 в 21:11
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Ответственность за регулирование внешней трудовой миграции в ближайшее время будет возложена на Министерство внутренних дел. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
