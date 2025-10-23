«Шанс есть всегда»: психолог оценила тайное воссоединение Бондарчука и Андреевой
Паулина и Федор пока не афишируют воссоединение
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева передумали разводиться и дали семье второй шанс. Можно ли войти дважды в одну реку и как выстраивать отношения после того, как они оказались на грани, в беседе с URA.RU рассказала психолог Наталья Наумова.
«У пар всегда есть возможность наладить свои отношения даже после ссор и разлук. Но тут важно стать ближе друг другу. Для этого нужно рассказывать о своих чувствах, переживаниях и научиться слышать партнера. Хорошо, если есть возможность обратиться к семейному психологу — это позволит лучше услышать другого, научиться качественно взаимодействовать», — поясняет эксперт.
«Склеить разбитую» чашку не всегда просто, но возможно, если есть желание обоих партеров. И после кризиса важно не пренебрегать мнениями и потребностями друг друга. При этом нужно не забывать о себе, своих нуждах.
«В этом и есть сложность — найти компромисс. Если это удастся, пара сможет выстроить доверительные, надежные и длительные отношения», — говорит Наумова.
Бондарчук и Андреева поженились в сентябре 2019 года. Пара устроила роскошное торжество в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. В 2021 году у супругов родился сын Иван.
В марте 2025 года актриса опубликовала в соцсетях совместную фотографию с мужем и сообщила об их расставании. При этом официального развода так и не случилось. Позже эмоциональный пост был удален.
