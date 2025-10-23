В Литве заявили о поднятии в воздух самолетов из-за России

Власти Литвы заявили о появлении российских самолетов в своем воздушном пространстве Фото: Илья Московец © URA.RU

В Литве заявили о поднятии в воздух истребителей НАТО, потому что в воздушное пространство страны вошли два самолета из России. Об этом сообщили в пресс-службе литовского Минобороны.

«Российский самолет Су-30 и самолет-заправщик Ил-78, возможно, проводившие учения по дозаправке в Калининградской области, вошли в воздушное пространство Литвы примерно на 700 метров и, пробыв в воздушном пространстве Литвы около 18 секунд, покинули его. В ответ на инцидент к месту нарушения были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Испании, выполняющие миссию по патрулированию воздушного пространства НАТО», — сообщило ведомство.