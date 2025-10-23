В Москве на станции метро «Царицыно» погиб пассажир
24 октября 2025 в 00:33
Срочная новость
Фото: © URA.RU
На станции метро "Царицыно" под прибывающий поезд упал пассажир, в результате чего он скончался. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал