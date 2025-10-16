«Это такие копейки»: Лоза не смолчал о пенсии Пугачевой в 100 тысяч рублей

Певец Юрий Лоза: я не знаю, кто выписал Пугачевой пенсию в 100 тысяч рублей
Юрий Лоза често признался, что одной пенсии москвича ему не хватает
Юрий Лоза често признался, что одной пенсии москвича ему не хватает

Певец и композитор Юрий Лоза скептически отнесся к информации о том, что у Аллы Пугачевой пенсия превышает 105 тысяч рублей. Эта выплата складывается из разных надбавок, в том числе и за звания. В беседе с URA.RU Лоза высказал свое мнение на этот счет.

«Это такие копейки, о которых мы сейчас с вами разговариваем. В масштабах тех цифр, о которых мы узнаем из новостей, когда у недобросовестных чиновников огромные суммы изымают, какие-то сумасшедшие недвижимости у них находят... Я не знаю, есть ли на самом деле такие пенсии в Москве и кто их назначает. Какие-то надбавки за орден.. Я был в горячих точках, но мне никто ничего не доплачивает», — говорит Юрий Эдуардович.

Сам Лоза получает московскую пенсию в размере 18 тысяч рублей — и это еще с недавней индексацией. Этих денег ему хватает только на одно — оплатить коммунальные услуги.

«У меня коммуналка выросла в два раза за последние пару лет. Теперь она полностью съедает пенсию. Хотя я живу в обычном, не элитном доме, у меня меньше 100 метров квартира. На что дальше жить? Только на то, что заработаю».

А ведь Лозе много и не надо, например, выезжать на дачу на машине. Закрывать эти финансовые потребности помогают концерты, а также авторские отчисления. Писать новые хиты автор «Плота» не хочет. Говорит, сейчас все песни делает искусственный интеллект, а это ему не интересно.

